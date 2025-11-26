Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) à la Déchetterie de Primelin Rte de Saint-Tugen Primelin

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) à la Déchetterie de Primelin

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Le grille-pain en panne prend la poussière dans le garage en attendant d’être déposé à la déchetterie… Peut-être est-il réparable ?

La lampe de chevet n’éclaire plus ? La radio ne chante plus ? L’aspirateur ne ronronne plus ?

Pour répondre à vos questions ou faire un diagnostic de votre appareil en panne, l’animatrice prévention des déchets et des membres du Repair-Café du Cap vous accueillent en déchetterie près de la zone de dépôt des Déchets Electriques et Electroniques.

Le Repair-Café du Cap est un groupe de passionnés de la réparation d’objets du quotidien.

Si l’appareil est réparable, il sera possible de l’apporter au Répair-Café du samedi 6 décembre, entre 14h et 18h aux Ateliers Jean Moulin à Plouhinec.

Tous les ans, la Semaine Européenne de Réduction des déchets est l’occasion de mettre en avant les gestes qui permettent d’éviter les déchets. Gestes qui permettent aussi de faire des économies, d’échanger autour de nos habitudes et partager ses réussites. .

