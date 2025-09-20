Semaine européenne de l’écomobilité Nouméa
Semaine européenne de l’écomobilité Nouméa samedi 20 septembre 2025.
Semaine européenne de l’écomobilité
Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
2025-09-20
À l’occasion de la semaine européenne de l’écomobilité, la Maison de la biodiversité organise un atelier de réparation de vélo suivi d’une projection.
Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.11.43
English :
To mark European Ecomobility Week, the Maison de la Biodiversité is organizing a bike repair workshop followed by a film screening.
German :
Anlässlich der Europäischen Woche der Ökomobilität organisiert das Haus der Biodiversität einen Fahrradreparatur-Workshop mit anschließender Filmvorführung.
Italiano :
In occasione della Settimana europea dell’Ecomobilità, la Maison de la Biodiversité organizza un laboratorio di riparazione di biciclette seguito dalla proiezione di un film.
Espanol :
Con motivo de la Semana Europea de la Ecomovilidad, la Maison de la Biodiversité organiza un taller de reparación de bicicletas seguido de la proyección de una película.
