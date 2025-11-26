Semaine Européenne de réduction des déchets La Ressourcerie Bar-le-Duc
Semaine Européenne de réduction des déchets La Ressourcerie Bar-le-Duc mercredi 26 novembre 2025.
Semaine Européenne de réduction des déchets
La Ressourcerie 2 Rue Louise Weiss Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 10:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
STOP au BLACK FRIDAY ! OUI au MERCREDI VERT !
Faites un choix engagé et responsable pour la planète lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets !
La Ressourcerie de Bar-le-Duc vous donne rendez-vous pour une journée 100% réemploi, réparation et créativité.
Au programme (et c’est 100% GRATUIT !)
– Ateliers de Réparation, Couture & Customisation (donnez une seconde vie à vos objets !)
– Ateliers Créatifs de Réutilisation et Transformation.
– Et pour les bonnes affaires -50% sur TOUT le magasin !
Venez apprendre, échanger et consommer autrement.
Participation gratuite.Tout public
La Ressourcerie 2 Rue Louise Weiss Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr
English :
STOP BLACK FRIDAY! YES to GREEN WEDNESDAY!
Make a responsible choice for the planet during European Week for Waste Reduction!
La Ressourcerie de Bar-le-Duc invites you to a day of 100% reuse, repair and creativity.
On the program (and it’s 100% FREE!)
– Repair, Sewing & Customization Workshops (give a second life to your objects!)
– Creative Reuse and Transformation Workshops.
– And for bargains: -50% on the whole store!
Come and learn, exchange and consume differently.
Participation is free.
German :
STOPPEN Sie den BLACK FRIDAY! JA zum GRÜNEN MITTWOCH!
Treffen Sie während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine engagierte und verantwortungsvolle Wahl für unseren Planeten!
Die Ressourcerie de Bar-le-Duc lädt Sie zu einem Tag ein, der zu 100 % aus Wiederverwendung, Reparatur und Kreativität besteht.
Auf dem Programm (und es ist 100% KOSTENLOS!):
– Workshops zum Reparieren, Nähen & Anpassen (geben Sie Ihren Gegenständen ein zweites Leben!)
– Kreative Workshops zur Wiederverwendung und Transformation.
– Und für die Schnäppchenjäger: -50% auf den GESAMTEN Laden!
Kommen Sie vorbei, um zu lernen, sich auszutauschen und anders zu konsumieren.
Teilnahme kostenlos.
Italiano :
STOP AL BLACK FRIDAY! SÌ al MERCOLEDÌ VERDE!
Fate una scelta responsabile per il pianeta durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti!
La Ressourcerie di Bar-le-Duc vi aspetta per una giornata all’insegna del riuso, della riparazione e della creatività al 100%.
In programma (ed è 100% GRATUITO!)
– Laboratori di riparazione, cucito e personalizzazione (date una seconda vita ai vostri oggetti!)
– Laboratori di riuso e trasformazione creativa.
– E per le migliori occasioni: 50% di sconto su tutto il negozio!
Venite a imparare, scambiare e consumare in modo diverso.
La partecipazione è gratuita.
Espanol :
¡STOP BLACK FRIDAY! ¡SÍ al MIÉRCOLES VERDE!
Tome una decisión responsable para el planeta durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos
La Ressourcerie de Bar-le-Duc le espera para una jornada 100% reutilización, reparación y creatividad.
En el programa (¡y es 100% GRATUITO!)
– Talleres de reparación, costura y personalización (¡dale una segunda vida a tus objetos!)
– Talleres de reutilización y transformación creativas.
– Y para las mejores gangas: ¡50% de descuento en toda la tienda!
Ven a aprender, intercambiar y consumir de otra manera.
La participación es gratuita.
L’événement Semaine Européenne de réduction des déchets Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-19 par OT SUD MEUSE