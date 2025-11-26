Semaine Européenne de réduction des déchets La Ressourcerie Bar-le-Duc

Semaine Européenne de réduction des déchets

STOP au BLACK FRIDAY ! OUI au MERCREDI VERT !

Faites un choix engagé et responsable pour la planète lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets !

La Ressourcerie de Bar-le-Duc vous donne rendez-vous pour une journée 100% réemploi, réparation et créativité.

Au programme (et c’est 100% GRATUIT !)

– Ateliers de Réparation, Couture & Customisation (donnez une seconde vie à vos objets !)

– Ateliers Créatifs de Réutilisation et Transformation.

– Et pour les bonnes affaires -50% sur TOUT le magasin !

Venez apprendre, échanger et consommer autrement.

Participation gratuite.Tout public

English :

STOP BLACK FRIDAY! YES to GREEN WEDNESDAY!

Make a responsible choice for the planet during European Week for Waste Reduction!

La Ressourcerie de Bar-le-Duc invites you to a day of 100% reuse, repair and creativity.

On the program (and it’s 100% FREE!)

– Repair, Sewing & Customization Workshops (give a second life to your objects!)

– Creative Reuse and Transformation Workshops.

– And for bargains: -50% on the whole store!

Come and learn, exchange and consume differently.

Participation is free.

German :

STOPPEN Sie den BLACK FRIDAY! JA zum GRÜNEN MITTWOCH!

Treffen Sie während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine engagierte und verantwortungsvolle Wahl für unseren Planeten!

Die Ressourcerie de Bar-le-Duc lädt Sie zu einem Tag ein, der zu 100 % aus Wiederverwendung, Reparatur und Kreativität besteht.

Auf dem Programm (und es ist 100% KOSTENLOS!):

– Workshops zum Reparieren, Nähen & Anpassen (geben Sie Ihren Gegenständen ein zweites Leben!)

– Kreative Workshops zur Wiederverwendung und Transformation.

– Und für die Schnäppchenjäger: -50% auf den GESAMTEN Laden!

Kommen Sie vorbei, um zu lernen, sich auszutauschen und anders zu konsumieren.

Teilnahme kostenlos.

Italiano :

STOP AL BLACK FRIDAY! SÌ al MERCOLEDÌ VERDE!

Fate una scelta responsabile per il pianeta durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti!

La Ressourcerie di Bar-le-Duc vi aspetta per una giornata all’insegna del riuso, della riparazione e della creatività al 100%.

In programma (ed è 100% GRATUITO!)

– Laboratori di riparazione, cucito e personalizzazione (date una seconda vita ai vostri oggetti!)

– Laboratori di riuso e trasformazione creativa.

– E per le migliori occasioni: 50% di sconto su tutto il negozio!

Venite a imparare, scambiare e consumare in modo diverso.

La partecipazione è gratuita.

Espanol :

¡STOP BLACK FRIDAY! ¡SÍ al MIÉRCOLES VERDE!

Tome una decisión responsable para el planeta durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos

La Ressourcerie de Bar-le-Duc le espera para una jornada 100% reutilización, reparación y creatividad.

En el programa (¡y es 100% GRATUITO!)

– Talleres de reparación, costura y personalización (¡dale una segunda vida a tus objetos!)

– Talleres de reutilización y transformación creativas.

– Y para las mejores gangas: ¡50% de descuento en toda la tienda!

Ven a aprender, intercambiar y consumir de otra manera.

La participación es gratuita.

