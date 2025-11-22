Semaine européenne de réduction des déchets Saint-Pierre-d’Oléron

59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-30

2025-11-22

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, participez à des ateliers autour du numérique et découvrir comment donner une seconde vie à vos déchets électriques et électroniques.

+33 5 46 47 71 00

English : European Week for Waste Reduction

As part of European Waste Reduction Week, take part in digital workshops and discover how to give a second life to your electrical and electronic waste.

German : Europäische Woche zur Abfallvermeidung

Anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung können Sie an Workshops rund um das Thema Digitalisierung teilnehmen und herausfinden, wie Sie Ihrem Elektro- und Elektronikschrott ein zweites Leben geben können.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, partecipate ai laboratori digitali e scoprite come dare una seconda vita ai vostri rifiuti elettrici ed elettronici.

Espanol : Semana Europea de la Prevención de Residuos

Con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, participe en talleres digitales y descubra cómo dar una segunda vida a sus residuos eléctricos y electrónicos.

