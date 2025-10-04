Semaine européenne du développement durable Atelier création d’un gîte à insectes Gien

Semaine européenne du développement durable Atelier création d’un gîte à insectes Gien samedi 4 octobre 2025.

Semaine européenne du développement durable Atelier création d’un gîte à insectes

Rue Bernard Palissy Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Un atelier « Création d’un gîte à insectes » est proposé le samedi 4 octobre à 10h, à la salle Palissy à Gien, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable.

de création de gîtes à insectes, animé par Loiret Nature Environnement.

L’atelier se tiendra le samedi 4 octobre à 10h, à la salle Palissy à Gien.

Accessible dès 8 ans, il permettra aux participants de découvrir le rôle essentiel des insectes dans la biodiversité locale et de fabriquer leur propre abri pour les accueillir au jardin ou sur un balcon.

Gratuit, sur réservation uniquement.

Réservation 02 38 29 87 96 ou laetitia.duffet@cc-giennoises.fr .

Rue Bernard Palissy Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 87 96 leatitia.duffet@cc-giennoises.fr

English :

As part of the European Week for Sustainable Development, a workshop entitled « Creating an insect nest » will be held on Saturday October 4 at 10am at the Salle Palissy in Gien.

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung wird am Samstag, den 4. Oktober um 10 Uhr im Palissy-Saal in Gien ein Workshop zum Thema « Schaffung eines Insektenhotels » angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile, sabato 4 ottobre alle ore 10 presso la Salle Palissy di Gien si terrà un workshop dal titolo « Creare un nido di insetti ».

Espanol :

En el marco de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, el sábado 4 de octubre a las 10.00 horas se celebrará en la Salle Palissy de Gien un taller titulado « Creación de un nido de insectos ».

L’événement Semaine européenne du développement durable Atelier création d’un gîte à insectes Gien a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GIEN