Semaine européenne du développement durable atelier Grainothèque « Comment reproduire ses semences ? »

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, un atelier grainothèque intitulé Comment reproduire ses semences ? est proposé le samedi 27 septembre à 10h30 à la médiathèque de Gien.

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la médiathèque de Gien accueille un atelier grainothèque animé par le Collectif Résilience du Pays Giennois, autour du thème Comment reproduire ses semences ? .

Cet atelier se tiendra le samedi 27 septembre à 10h30.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous.

Entrée libre Réservation conseillée

Contact pour réservation 02 38 05 19 51 ou mediatheque@gien.fr

Informations générales Ville de Gien 02 38 29 80 00 .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr

English :

As part of the European Week for Sustainable Development, a grain library workshop entitled « How to reproduce your own seeds » will be held on Saturday September 27 at 10:30 am at the Gien multimedia library.

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung wird am Samstag, den 27. September um 10:30 Uhr in der Mediathek von Gien ein Kornothek-Workshop mit dem Titel « Wie vermehrt man sein Saatgut? » angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile, sabato 27 settembre alle 10.30 presso la biblioteca multimediale di Gien si terrà un workshop sulla biblioteca dei semi intitolato « Come riprodurre i propri semi ».

Espanol :

En el marco de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, el sábado 27 de septiembre a las 10.30 horas se celebra en la biblioteca multimedia de Gien un taller de la biblioteca de semillas titulado « Cómo reproducir sus propias semillas ».

