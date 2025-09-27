Semaine européenne du développement durable Balade nature sur les bords de Loire Gien

1 Quai de Nice Gien Loiret

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, une balade nature sur les bords de Loire est proposée le samedi 27 septembre à 14h30, au départ de l’aire de jeux du Port au Bois à Gien.

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la Ville de Gien, en partenariat avec Loiret Nature Environnement, propose une balade nature sur les bords de Loire.

Cette sortie, accessible dès 8 ans, aura lieu le samedi 27 septembre à 14h30, avec un départ depuis l’aire de jeux du Port au Bois à Gien.

Animation gratuite, sur réservation uniquement.

Réservation obligatoire 02 38 29 87 96 ou laetitia.duffet@cc-giennoises.fr .

1 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 87 96 laetitia.duffet@cc-giennoises.fr

English :

As part of the European Week for Sustainable Development, a nature walk along the banks of the Loire will take place on Saturday September 27 at 2.30pm, starting from the Port au Bois playground in Gien.

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung wird am Samstag, den 27. September um 14:30 Uhr ein Naturspaziergang an den Ufern der Loire angeboten, der am Spielplatz Port au Bois in Gien beginnt.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea dello sviluppo sostenibile, sabato 27 settembre alle 14.30 si terrà una passeggiata naturalistica lungo le rive della Loira, con partenza dall’area giochi Port au Bois di Gien.

Espanol :

Con motivo de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, el sábado 27 de septiembre a las 14.30 horas se celebrará un paseo por la naturaleza a orillas del Loira, con salida desde la zona de juegos de Port au Bois, en Gien.

