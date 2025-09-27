Semaine européenne du développement durable Néttoyage des Bords de Loire Gien

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la Ville de Gien organise un nettoyage des bords de Loire en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes et le magasin E.Leclerc.

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, la Ville de Gien, en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes et le magasin E.Leclerc, propose une opération de nettoyage des bords de Loire.

Le rendez-vous est donné le samedi 21 septembre à 10h, sur la place Jean Jaurès à Gien.

Chaque participant recevra un kit de nettoyage. Il est conseillé de venir avec une tenue appropriée et des chaussures adaptées aux conditions du terrain.

Animation gratuite Ouvert à tous

Renseignements Ville de Gien 02 38 29 80 00 .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00

English :

As part of European Sustainable Development Week, the town of Gien is organizing a clean-up of the banks of the Loire in partnership with the Municipal Youth Council and the E.Leclerc store.

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung organisiert die Stadt Gien in Zusammenarbeit mit dem Jugendstadtrat und dem Kaufhaus E.Leclerc eine Reinigung des Loireufers.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea dello sviluppo sostenibile, la città di Gien organizza una pulizia delle rive della Loira in collaborazione con il Consiglio comunale dei giovani e il negozio E.Leclerc.

Espanol :

En el marco de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, la ciudad de Gien organiza una limpieza de las orillas del Loira en colaboración con el Consejo Municipal de la Juventud y la tienda E.Leclerc.

