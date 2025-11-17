SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES : DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS DE L’INDUSTRIE Brive-la-Gaillarde – Agence TULLE Brive-la-Gaillarde

SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES : DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS DE L’INDUSTRIE Brive-la-Gaillarde – Agence TULLE Brive-la-Gaillarde lundi 17 novembre 2025.

SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES : DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS DE L’INDUSTRIE Lundi 17 novembre, 13h00 Brive-la-Gaillarde – Agence TULLE Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T15:00:00

Fin : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T15:00:00

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapés (SEEPH), qui se tient du 17 au 21 novembre 2025, un événement est organisé au sein du Pôle Formation UIMM Limousin, en partenariat avec Mission Locale Arrondissement de Brive, Mission Locale Tulle Centre Corrèze, Corrèze le Département et France Travail. Vous souhaitez découvrir les métiers de l’industrie, les différents dispositifs de formation et d’accompagnement qui existent ? Cet événement est gratuit à destination

Brive-la-Gaillarde – Agence TULLE 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518756 »}]

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapés (SEEPH), qui se tient du 17 au 21 novembre 2025, un événement est organisé au sein du Pôle Formation UIMM Limousin. La semaine du handicap La semaine de l’industrie