Semaine extraordinaire des classes de piano Pertuis

Semaine extraordinaire des classes de piano

Du lundi 9 au jeudi 12 février 2026.

Horaires variables

Concert de cloture jeudi 12 février à 18h30. Chapelle de la charité Pertuis Vaucluse

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-12

2026-02-09

Semaine extraordinaire des classes de piano ateliers collectifs ouverts au public du 9 au 12 février

Concert de cloture le jeudi 12 février à 18h30



Entrée libre

Renseignements au 04 90 09 67 20 .

Chapelle de la charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

English :

Extraordinary week of piano classes group workshops open to the public February 9 to 12

