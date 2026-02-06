Semaine extraordinaire des classes de piano Pertuis
Semaine extraordinaire des classes de piano Pertuis lundi 9 février 2026.
Semaine extraordinaire des classes de piano
Du lundi 9 au jeudi 12 février 2026.
Horaires variables
Concert de cloture jeudi 12 février à 18h30. Chapelle de la charité Pertuis Vaucluse
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-12
2026-02-09
Semaine extraordinaire des classes de piano ateliers collectifs ouverts au public du 9 au 12 février
Concert de cloture le jeudi 12 février à 18h30
Entrée libre
Renseignements au 04 90 09 67 20 .
Chapelle de la charité Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
English :
Extraordinary week of piano classes group workshops open to the public February 9 to 12
