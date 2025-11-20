Semaine Famille Plus à Peyragudes Germ

Semaine Famille Plus à Peyragudes

PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-15

2026-03-08

SEMAINE SPÉCIALE FAMILLE PLUS

Labellisée Famille plus, Peyragudes met les enfants à l’honneur avec tout un choix d’animations, d’activités ski et hors ski, de spectacles et de cadeaux. Les parents ou grands parents profiteront de cette semaine à prix doux pour les forfaits, les hébergements et d’autres offres en station.

PEYRAGUDES Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 69 99 info@peyragudes.com

English :

SPECIAL FAMILLE PLUS WEEK

With its Family Plus label, Peyragudes is putting children in the spotlight with a whole range of entertainment, on- and off-ski activities, shows and gifts. Parents and grandparents can take advantage of this week of low-price ski passes, accommodation and other offers in the resort.

German :

SONDERWOCHE FAMILIE PLUS

Peyragudes trägt das Gütesiegel Familie Plus und stellt die Kinder mit einer ganzen Reihe von Animationen, Ski- und Nicht-Ski-Aktivitäten, Shows und Geschenken in den Mittelpunkt. Eltern oder Großeltern profitieren in dieser Woche von günstigen Preisen für Skipässe, Unterkünfte und andere Angebote im Skigebiet.

Italiano :

SETTIMANA SPECIALE FAMILLE PLUS

Peyragudes ha ottenuto il marchio Family Plus e mette i bambini al centro dell’attenzione con una serie di eventi, attività sulle piste e fuori, spettacoli e regali. Genitori e nonni possono approfittare di questa settimana di prezzi bassi per skipass, alloggi e altre offerte nella località.

Espanol :

SEMANA ESPECIAL FAMILLE PLUS

Peyragudes, galardonada con la etiqueta Family Plus, pone a los niños en el punto de mira con toda una serie de eventos, actividades dentro y fuera de las pistas, espectáculos y regalos. Padres y abuelos pueden aprovechar esta semana de precios reducidos en forfaits, alojamiento y otras ofertas de la estación.

