Semaine Famille Plus à Peyragudes Germ
Semaine Famille Plus à Peyragudes Germ dimanche 8 mars 2026.
Semaine Famille Plus à Peyragudes
PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-15
2026-03-08
SEMAINE SPÉCIALE FAMILLE PLUS
Labellisée Famille plus, Peyragudes met les enfants à l’honneur avec tout un choix d’animations, d’activités ski et hors ski, de spectacles et de cadeaux. Les parents ou grands parents profiteront de cette semaine à prix doux pour les forfaits, les hébergements et d’autres offres en station.
PEYRAGUDES Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 69 99 info@peyragudes.com
English :
SPECIAL FAMILLE PLUS WEEK
With its Family Plus label, Peyragudes is putting children in the spotlight with a whole range of entertainment, on- and off-ski activities, shows and gifts. Parents and grandparents can take advantage of this week of low-price ski passes, accommodation and other offers in the resort.
German :
SONDERWOCHE FAMILIE PLUS
Peyragudes trägt das Gütesiegel Familie Plus und stellt die Kinder mit einer ganzen Reihe von Animationen, Ski- und Nicht-Ski-Aktivitäten, Shows und Geschenken in den Mittelpunkt. Eltern oder Großeltern profitieren in dieser Woche von günstigen Preisen für Skipässe, Unterkünfte und andere Angebote im Skigebiet.
Italiano :
SETTIMANA SPECIALE FAMILLE PLUS
Peyragudes ha ottenuto il marchio Family Plus e mette i bambini al centro dell’attenzione con una serie di eventi, attività sulle piste e fuori, spettacoli e regali. Genitori e nonni possono approfittare di questa settimana di prezzi bassi per skipass, alloggi e altre offerte nella località.
Espanol :
SEMANA ESPECIAL FAMILLE PLUS
Peyragudes, galardonada con la etiqueta Family Plus, pone a los niños en el punto de mira con toda una serie de eventos, actividades dentro y fuera de las pistas, espectáculos y regalos. Padres y abuelos pueden aprovechar esta semana de precios reducidos en forfaits, alojamiento y otras ofertas de la estación.
L’événement Semaine Famille Plus à Peyragudes Germ a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de la Vallée du Louron|CDT65