Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme

Sancerre Cher

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

La Grande Fête du Vélo arrive dans votre commune !

Rendez-vous le Mardi 5 août 2025

À l’occasion de la 86e Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, Orléans et la région Centre-Val de Loire accueillent des milliers de passionnés de vélo du 3 au 10 août 2025.

Infos et programme complet sf2025-orleans.fr

Une organisation de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFVélo)

En partenariat avec Orléans Métropole, le Département du Loiret et la Région Centre-Val de Loire. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

English :

The Grande Fête du Vélo is coming to your town!

German :

Die Grande Fête du Vélo kommt in Ihre Gemeinde!

Italiano :

La Grande Fête du Vélo arriva nella vostra città!

Espanol :

¡La Grande Fête du Vélo llega a tu ciudad!

