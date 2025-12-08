Semaine festive de fin d’année Conservatoire de l’Odyssée Dreux

Semaine festive de fin d’année 8 – 13 décembre Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-08T14:30:00 – 2025-12-08T23:00:00

Fin : 2025-12-13T08:00:00 – 2025-12-13T19:00:00

Du 8 au 13 décembre, l’ensemble de nos cours sera ouvert aux familles des élèves ! L’occasion de passer du temps avec vos proches et avec nos profs, pour clôturer cette année 2025 dans une ambiance festive et conviviale.

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux

Tous les cours de la semaine sont ouverts aux familles des élèves ! conservatoire cours ouverts

Agglo du Pays de Dreux