Semaine gourmande atelier couture en cuisine ! Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande atelier couture en cuisine ! Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy mardi 21 octobre 2025.

Semaine gourmande atelier couture en cuisine !

Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21 20:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Élodie vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’une charlotte à plat. Un moment gourmand pour découvrir la couture et les basiques des maths, clôturé par une dégustation salée conviviale.

.

Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com

English :

Élodie takes you step by step through the making of a charlotte. A gourmet way to discover sewing and math basics, rounded off by a convivial savory tasting.

German :

Élodie begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Herstellung einer flachen Charlotte. Ein köstlicher Moment, um das Nähen und die Grundlagen der Mathematik zu entdecken, der mit einer geselligen salzigen Verkostung abgeschlossen wird.

Italiano :

Élodie vi accompagnerà passo dopo passo nella realizzazione di una charlotte piatta. Un modo goloso per scoprire il cucito e la matematica di base, completato da una degustazione conviviale.

Espanol :

Élodie le guiará paso a paso por el proceso de elaboración de una charlota plana. Una forma gourmet de descubrir la costura y las matemáticas básicas, completada con una agradable degustación salada.

L’événement Semaine gourmande atelier couture en cuisine ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon