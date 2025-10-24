Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants ! Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants !

Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Atelier gourmande d’écriture pour les 8-12 ans.

Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Gourmet writing workshop for 8-12 year-olds.

German :

Gourmet-Workshop zum Thema Schreiben für 8- bis 12-Jährige.

Italiano :

Laboratorio di scrittura gastronomica per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Espanol :

Taller de escritura gastronómica para niños de 8 a 12 años.

L’événement Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon