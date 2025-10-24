Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants ! Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants ! Le Chambon-sur-Lignon vendredi 24 octobre 2025.
Semaine gourmande atelier d’écriture pour les enfants !
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
2025-10-24
Atelier gourmande d’écriture pour les 8-12 ans.
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Gourmet writing workshop for 8-12 year-olds.
German :
Gourmet-Workshop zum Thema Schreiben für 8- bis 12-Jährige.
Italiano :
Laboratorio di scrittura gastronomica per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Espanol :
Taller de escritura gastronómica para niños de 8 a 12 años.
