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Semaine gourmande : Atelier fusion Elisabeth Cuffel – L’Art en transparence Tence

mardi 20 octobre 2026 · Elisabeth Cuffel - L'Art en transparence · Tence

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Elisabeth Cuffel - L'Art en transparence
Adresse
7 Chemin de Blanc
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
35 35 35

Tence

Semaine gourmande : Atelier fusion

Elisabeth Cuffel – L’Art en transparence 7 Chemin de Blanc Tence Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27

Atelier fusion avec Elisabeth suivi d’un goûter. Deviens artisan(e) d’un jour !
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Elisabeth Cuffel – L’Art en transparence 7 Chemin de Blanc Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  tence@ot-hautlignon.com

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English :

Fusion workshop with Elisabeth, followed by a snack. Become a craftsman or craftswoman for a day!

L’événement Semaine gourmande : Atelier fusion Tence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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