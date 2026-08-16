Semaine gourmande : Atelier tissage Echo-Domaine du château du Mazel Tence
mercredi 21 octobre 2026 · Echo-Domaine du château du Mazel · Tence
Informations pratiques
Tence
Semaine gourmande : Atelier tissage
Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
1 parent et 1 enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Bienvenue à l’écho domaine du château du Mazel. Vous trouverez une ferme avec des brebis mérinos et des chèvres angora. Sonia propose un atelier Parents & Enfants.
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Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 29 33 97 echodumazel@gmail.com
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English :
Welcome to the grounds of the Château du Mazel. Here you’ll find a farm with Merino sheep and Angora goats. Sonia offers a Parents & Children workshop.
L’événement Semaine gourmande : Atelier tissage Tence a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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