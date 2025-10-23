Semaine gourmande balade-découverte en sous-bois Départ Parking de Chièze Araules

Semaine gourmande balade-découverte en sous-bois

Départ Parking de Chièze Au dessus du village de Montbuzat Araules Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Découverte des champignons de notre territoire lors d’une balade en forêt du Lizieux avec Olivier (guide nature). Qu’est-ce qu’un champignon ? Comment se développe-t-il ? Comment l’identifier ? Café d’accueil offert.

English :

Discover the mushrooms of our region during a walk in the Lizieux forest with Olivier (nature guide). What are mushrooms? How do they grow? How to identify them? Welcome coffee provided.

German :

Entdecken Sie die Pilze unserer Gegend bei einem Spaziergang im Wald von Lizieux mit Olivier (Naturführer). Was ist ein Pilz? Wie entwickelt er sich? Wie kann man ihn identifizieren? Kostenloser Begrüßungskaffee.

Italiano :

Scoprite i funghi della nostra regione durante una passeggiata nella foresta di Lizieux con Olivier (guida naturalistica). Cosa sono i funghi? Come crescono? Come si riconoscono? Caffè di benvenuto fornito.

Espanol :

Descubra las setas de nuestra región durante un paseo por el bosque de Lizieux con Olivier (guía de naturaleza). ¿Qué son las setas? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se identifican? Café de bienvenida.

