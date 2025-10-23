Semaine gourmande balade-découverte en sous bois Au dessus de la commune de Montbuzat (Araules) Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande balade-découverte en sous bois

Au dessus de la commune de Montbuzat (Araules) Attention le départ est sur le parking de Chièze Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Découverte des champignons de notre territoire lors d’une balade en forêt du Lizieux avec Olivier (guide nature). Qu’est-ce qu’un champignon ? Comment se développe-t-il ? Comment l’identifier ? Café d’accueil offert. Dès 6 ans.

English :

Discover the mushrooms of our region during a walk in the Lizieux forest with Olivier (nature guide). What are mushrooms? How do they grow? How to identify them? Welcome coffee provided. Ages 6 and up.

German :

Entdecken Sie die Pilze unserer Gegend bei einem Spaziergang im Wald von Lizieux mit Olivier (Naturführer). Was ist ein Pilz? Wie entwickelt er sich? Wie kann man ihn identifizieren? Ein Begrüßungskaffee wird angeboten. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Scoprite i funghi della nostra regione durante una passeggiata nella foresta di Lizieux con Olivier (guida naturalistica). Cosa sono i funghi? Come crescono? Come si riconoscono? Caffè di benvenuto. Per bambini a partire dai 6 anni.

Espanol :

Descubra las setas de nuestra región durante un paseo por el bosque de Lizieux con Olivier (guía de naturaleza). ¿Qué son las setas? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se identifican? Café de bienvenida. Para niños a partir de 6 años.

