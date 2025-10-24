Semaine gourmande Bracelets en macramé Tence Espace Culturel Tence

Semaine gourmande Bracelets en macramé

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Initiez-vous à la technique du micro macramé avec Manon. Réalisation de bracelets tissés, colorés et résistants à l’eau et au temps. Goûter offert. Dès 6 ans.

English :

Learn the micro macramé technique with Manon. Woven bracelets, colorful and resistant to water and time. Complimentary snack. Ages 6 and up.

German :

Führen Sie mit Manon die Technik des Mikro-Makramee ein. Stellen Sie gewebte, farbenfrohe Armbänder her, die wasser- und wetterbeständig sind. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Imparate la tecnica del micro macramé con Manon. Realizzate braccialetti intrecciati colorati che resistono alla prova del tempo. Merenda in omaggio. Dai 6 anni in su.

Espanol :

Aprenda la técnica del micro macramé con Manon. Confeccione coloridas pulseras tejidas que resistan el paso del tiempo. Merienda gratuita. A partir de 6 años.

