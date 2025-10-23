Semaine gourmande cercle de lecture gourmand Mazet-Saint-Voy
Salle au dessus de la Mairie Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-10-23 17:00:00
fin : 2025-10-23 17:00:00
2025-10-23
Mettons-nous l’eau à la bouche en partageant des conseils de lectures gourmandes (romans, livres de cuisine…) et partageons ensemble un apéritif local. Public majeur.
Salle au dessus de la Mairie Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Let’s get our mouths watering by sharing tips for gourmet reading (novels, cookery books, etc.) and enjoy a local aperitif together. General public.
German :
Lassen Sie sich den Mund wässrig machen, indem Sie Tipps für Gourmetlektüre (Romane, Kochbücher usw.) austauschen, und trinken Sie gemeinsam einen lokalen Aperitif. Volljähriges Publikum.
Italiano :
Ci facciamo venire l’acquolina in bocca condividendo alcuni consigli di lettura per buongustai (romanzi, libri di cucina, ecc.) e gustando insieme un aperitivo locale. Per gli adulti.
Espanol :
Hagámonos la boca agua compartiendo algunos consejos de lectura gourmet (novelas, libros de cocina, etc.) y disfrutemos juntos de un aperitivo local. Para los adultos.
