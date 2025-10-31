Semaine gourmande concours de dessins d’automne Le Chambon-sur-Lignon
Participe au décor de notre vitrine en réalisant un mini chef-d’oeuvre !
2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Take part in decorating our showcase by creating a mini masterpiece!
German :
Nimm an der Dekoration unseres Schaufensters teil, indem du ein Mini-Meisterwerk erstellst!
Italiano :
Contribuite a decorare la nostra vetrina creando un mini capolavoro!
Espanol :
Ayuda a decorar nuestro escaparate creando una mini obra maestra
