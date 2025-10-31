Semaine gourmande concours de dessins d’automne Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande concours de dessins d’automne

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Participe au décor de notre vitrine en réalisant un mini chef-d’oeuvre !

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Take part in decorating our showcase by creating a mini masterpiece!

German :

Nimm an der Dekoration unseres Schaufensters teil, indem du ein Mini-Meisterwerk erstellst!

Italiano :

Contribuite a decorare la nostra vetrina creando un mini capolavoro!

Espanol :

Ayuda a decorar nuestro escaparate creando una mini obra maestra

L’événement Semaine gourmande concours de dessins d’automne Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon