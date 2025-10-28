Semaine gourmande création d’un lunch bag Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande création d’un lunch bag Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy mardi 28 octobre 2025.

Semaine gourmande création d’un lunch bag

Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Une touche originale et colorée pour égayer vos repas ! Elodie vous propose de réaliser un lunch bag pour transporter votre repas. Clôture de l’atelier par un goûter.

.

Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com

English :

An original and colorful touch to brighten up your meals! Elodie will create a lunch bag to carry your meal. The workshop ends with a snack.

German :

Eine originelle und farbenfrohe Note, um Ihre Mahlzeiten aufzupeppen! Elodie schlägt Ihnen vor, eine Lunch-Bag zu basteln, um Ihre Mahlzeit zu transportieren. Der Workshop endet mit einem kleinen Imbiss.

Italiano :

Un modo originale e colorato per rallegrare i vostri pasti! Elodie vi aiuterà a realizzare una borsa per il pranzo per trasportare il vostro pasto. Il laboratorio si conclude con una merenda.

Espanol :

¡Una forma original y colorida de alegrar tus comidas! Elodie te ayudará a confeccionar una bolsa de almuerzo para llevar tu comida. El taller termina con un tentempié.

L’événement Semaine gourmande création d’un lunch bag Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon