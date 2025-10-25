Semaine gourmande déco d’automne goumande Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande déco d’automne goumande Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon samedi 25 octobre 2025.
Semaine gourmande déco d’automne goumande
Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
10€ avec une photo.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Avec Angeline, viens réaliser ton attrape-soleil, une belle oeuvre transparente d’automne et repars avec !
Goûter offert.
.
Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
With Angeline, come and make your own suncatcher, a beautiful transparent work of autumn art, and take it home with you!
Complimentary snack.
German :
Bastle mit Angeline deinen Sonnenfänger, ein schönes transparentes Herbstkunstwerk, und nimm es mit nach Hause!
Kostenloser Imbiss.
Italiano :
Con Angeline, venite a creare il vostro acchiappasole, una bellissima opera d’arte autunnale trasparente, e portatelo a casa!
Merenda in omaggio.
Espanol :
Con Angeline, ven a hacer tu propio atrapasol, una hermosa obra de arte otoñal transparente, ¡y llévatelo a casa!
Merienda de cortesía.
L’événement Semaine gourmande déco d’automne goumande Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon