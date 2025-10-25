Semaine gourmande déco d’automne goumande Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon

Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

10€ avec une photo.

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Avec Angeline, viens réaliser ton attrape-soleil, une belle oeuvre transparente d’automne et repars avec !

Goûter offert.

Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

With Angeline, come and make your own suncatcher, a beautiful transparent work of autumn art, and take it home with you!

Complimentary snack.

German :

Bastle mit Angeline deinen Sonnenfänger, ein schönes transparentes Herbstkunstwerk, und nimm es mit nach Hause!

Kostenloser Imbiss.

Italiano :

Con Angeline, venite a creare il vostro acchiappasole, una bellissima opera d’arte autunnale trasparente, e portatelo a casa!

Merenda in omaggio.

Espanol :

Con Angeline, ven a hacer tu propio atrapasol, una hermosa obra de arte otoñal transparente, ¡y llévatelo a casa!

Merienda de cortesía.

