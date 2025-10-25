Semaine gourmande Décorations d’automne gourmandes Le Chambon-sur-Lignon

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

10€ avec la photo

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Avec Angeline, viens réaliser ton attrape-soleil et repars avec cette œuvre transparente aux couleurs de l’automne. Réalisation d’une 2nde œuvre collective pour la vitrine de l’Office de tourisme et goûter offert.

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Come and make your own suncatcher with Angeline, and take home this transparent work in autumn colors. Creation of a 2nd collective ?uvre for the Tourist Office window, with a complimentary snack.

German :

Stelle mit Angeline deinen Sonnenfänger her und nimm dieses transparente Kunstwerk in den Farben des Herbstes mit nach Hause. Herstellung eines zweiten Gemeinschaftswerkes für das Schaufenster des Fremdenverkehrsamtes und kostenloser Imbiss.

Italiano :

Con Angeline, venite a realizzare il vostro acchiappasole e andate via con quest’opera trasparente nei colori dell’autunno. Realizzate una seconda opera collettiva per la vetrina dell’Ufficio del Turismo e godetevi una merenda.

Espanol :

Con Angeline, venga a hacer su propio parasol y váyase con esta obra transparente con los colores del otoño. Realiza una 2ª obra colectiva para el escaparate de la Oficina de Turismo y disfruta de un tentempié.

