Semaine gourmande Découverte de l’AOP Fin Gras Maison du Fin Gras Chaudeyrolles jeudi 23 octobre 2025.

Maison du Fin Gras 15 place du Fin Gras Chaudeyrolles Haute-Loire

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Découverte de l’espace muséographique et dégustation de produits locaux.

Maison du Fin Gras 15 place du Fin Gras Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com

English :

Discover the museum and taste local products.

German :

Entdeckung des Museumsbereichs und Verkostung lokaler Produkte.

Italiano :

Scoprite il museo e assaggiate i prodotti locali.

Espanol :

Descubra el museo y deguste los productos locales.

