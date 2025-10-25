Semaine gourmande Distillerie en terre volcanique Saint-Jeures

Semaine gourmande Distillerie en terre volcanique

655 Chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Visite de la distillerie, suivie d’une dégustation commentée de la gamme des produits (spiritueux botaniques et liqueurs aux plantes sauvages locales) avec Jacques Vigier, œnologue distillateur.

655 Chemin de Laprat Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com

English :

Visit the distillery, followed by a guided tasting of the product range (botanical spirits and local wild plant liqueurs) with Jacques Vigier, distilling ?nologist.

German :

Besichtigung der Brennerei, gefolgt von einer kommentierten Verkostung der Produktpalette (botanische Spirituosen und Liköre aus lokalen Wildpflanzen) mit Jacques Vigier, ?enologue distilllateur.

Italiano :

Visita alla distilleria, seguita da una degustazione guidata della gamma di prodotti (acquaviti botaniche e liquori ottenuti da piante selvatiche locali) con Jacques Vigier, distillatore.

Espanol :

Visita de la destilería, seguida de una degustación guiada de la gama de productos (aguardientes botánicos y licores elaborados a partir de plantas silvestres locales) con Jacques Vigier, destilólogo.

