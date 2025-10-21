Semaine gourmande humm la truite ! Mazet-Saint-Voy

Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

pour les de 12 ans

Suivez Alain pour une visite de son exploitation, Les truites fumées des sources du Lizieux. Démonstration de la technique de fumage suivie d’une dégustation. A partir de 5 ans.

Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Follow Alain on a tour of his farm, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration of the smoking technique, followed by a tasting. Ages 5 and up.

German :

Folgen Sie Alain auf einen Besuch in seinem Betrieb, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration der Räuchertechnik mit anschließender Verkostung. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Seguite Alain in un tour della sua azienda agricola, Les truites fumées des sources du Lizieux. Dimostrazione della tecnica di affumicatura seguita da una degustazione. Per bambini a partire dai 5 anni.

Espanol :

Acompañe a Alain en un recorrido por su granja, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demostración de la técnica de ahumado seguida de una degustación. Para niños a partir de 5 años.

