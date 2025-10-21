Semaine gourmande humm la truite ! Mazet-Saint-Voy
Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Suivez Alain pour une visite de son exploitation, Les truites fumées des sources du Lizieux. Démonstration de la technique de fumage suivie d’une dégustation. A partir de 5 ans.
Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Follow Alain on a tour of his farm, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration of the smoking technique, followed by a tasting. Ages 5 and up.
German :
Folgen Sie Alain auf einen Besuch in seinem Betrieb, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration der Räuchertechnik mit anschließender Verkostung. Ab 5 Jahren.
Italiano :
Seguite Alain in un tour della sua azienda agricola, Les truites fumées des sources du Lizieux. Dimostrazione della tecnica di affumicatura seguita da una degustazione. Per bambini a partire dai 5 anni.
Espanol :
Acompañe a Alain en un recorrido por su granja, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demostración de la técnica de ahumado seguida de una degustación. Para niños a partir de 5 años.
