Semaine gourmande jeux gourmands L’Arène Tence

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Découvrez une sélection de jeux sur le thème de la cuisine en dégustant un caramel macchiato beurre salé ou un latte façon « pumpkin pie ». Dès 8 ans.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

English :

Discover a selection of cooking-themed games while enjoying a salted butter caramel macchiato or a pumpkin pie latte. Ages 8 and up.

German :

Entdecken Sie eine Auswahl an Spielen zum Thema Kochen, während Sie einen Caramel Macchiato mit gesalzener Butter oder einen Latte im Pumpkin-Pie-Stil genießen. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Scoprite una selezione di giochi sul tema della cucina gustando un caramello macchiato al burro salato o un latte alla zucca. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Descubre una selección de juegos sobre el tema de la cocina mientras disfrutas de un macchiato de caramelo con mantequilla salada o un café con leche con tarta de calabaza. A partir de 8 años.

