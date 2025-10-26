Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence

Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence dimanche 26 octobre 2025.

Semaine gourmande Le train d’Halloween

Gare Velay Express Tence Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Embarquez en direction de Saint-Agrève (arrivée 12h15 départ 15h) pour résoudre l’énigme du vampire et aider la sorcière à trouver la clé de la fabrique de bonbons. Friandises offertes aux enfants déguisés.

.

Gare Velay Express Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

English :

Set sail for Saint-Agrève (arrival 12:15pm departure 3pm) to solve the vampire’s riddle and help the witch find the key to the candy factory. Tasty treats for children in costume.

German :

Schiffen Sie sich in Richtung Saint-Agrève ein (Ankunft 12:15 Uhr Abfahrt 15:00 Uhr), um das Rätsel des Vampirs zu lösen und der Hexe zu helfen, den Schlüssel zur Bonbonfabrik zu finden. Verkleideten Kindern werden Süßigkeiten angeboten.

Italiano :

Salpate per Saint-Agrève (arrivo alle 12.15 partenza alle 15.00) per risolvere l’enigma del vampiro e aiutare la strega a trovare la chiave della fabbrica di caramelle. Gustosi dolcetti per i bambini in maschera.

Espanol :

Zarpe hacia Saint-Agrève (llegada 12.15 h salida 15.00 h) para resolver el enigma del vampiro y ayudar a la bruja a encontrar la llave de la fábrica de caramelos. Delicias para los niños disfrazados.

L’événement Semaine gourmande Le train d’Halloween Tence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon