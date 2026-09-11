Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille

Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:30:00

fin : 2026-10-30 17:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez profiter d’un goûter tout en douceur au sein de la boutique des producteurs, cookies de Cyrille Bernard, artisan chocolatier-glacier et boisson chaude.

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Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 06 48 hallefermiere.43@gmail.com

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English :

Come enjoy a sweet treat at the farmers’ market: cookies by Cyrille Bernard, an artisan chocolatier and ice cream maker, and a hot drink.

L’événement Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon