Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy
vendredi 30 octobre 2026 · Halle Fermière du Haut-Lignon · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille
Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:30:00
fin : 2026-10-30 17:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Venez profiter d’un goûter tout en douceur au sein de la boutique des producteurs, cookies de Cyrille Bernard, artisan chocolatier-glacier et boisson chaude.
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Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 06 48 hallefermiere.43@gmail.com
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English :
Come enjoy a sweet treat at the farmers’ market: cookies by Cyrille Bernard, an artisan chocolatier and ice cream maker, and a hot drink.
L’événement Semaine gourmande : Les cookies de Cyrille Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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