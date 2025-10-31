Semaine gourmande Loups-Garous et bonbons « surprise » L’Arène Tence

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Jouez au Loup Garou de Thiercelieux, bonbons offerts aux participants mais attention, certains cachent des surprises, oserez-vous tenter l’aventure ? Dès 12 ans.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

English :

Play the Loup Garou de Thiercelieux, with sweets offered to participants, but beware, some of them hide surprises. Will you dare to try the adventure? Ages 12 and up.

German :

Spielen Sie den Werwolf von Thiercelieux. Den Teilnehmern werden Süßigkeiten angeboten, aber Vorsicht, einige verbergen Überraschungen, trauen Sie sich, das Abenteuer zu wagen? Ab 12 Jahren.

Italiano :

Giocate ad essere il lupo mannaro di Thiercelieux, con i dolci offerti ai partecipanti, ma attenzione, alcuni di essi nascondono delle sorprese. Avrete il coraggio di tentare l’avventura? Dai 12 anni in su.

Espanol :

Juega a ser el Hombre Lobo de Thiercelieux, con dulces ofrecidos a los participantes, pero cuidado, algunos esconden sorpresas ¿Te atreverás con la aventura? A partir de 12 años.

