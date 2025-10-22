Semaine gourmande on va faire sauter les crêpes ! Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy

Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

Régalez-vous avec les crêpes de Cyrille et accompagnements sucrés (confiture, crème de marron, sucre).

Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 06 48 hallefermiere.43@gmail.com

English :

Treat yourself to Cyrille’s crêpes and sweet accompaniments (jam, chestnut cream, sugar).

German :

Verwöhnen Sie sich mit Cyrilles Crêpes und süßen Beilagen (Marmelade, Kastaniencreme, Zucker).

Italiano :

Concedetevi le crêpes di Cyrille e i dolci di accompagnamento (marmellata, crema di castagne, zucchero).

Espanol :

Deléitese con los crêpes de Cyrille y sus dulces acompañamientos (mermelada, crema de castañas, azúcar).

