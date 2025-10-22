Semaine gourmande on va faire sauter les crêpes ! Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande on va faire sauter les crêpes ! Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy mercredi 22 octobre 2025.
Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 18:00:00
2025-10-22
Régalez-vous avec les crêpes de Cyrille et accompagnements sucrés (confiture, crème de marron, sucre).
Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 06 48 hallefermiere.43@gmail.com
English :
Treat yourself to Cyrille’s crêpes and sweet accompaniments (jam, chestnut cream, sugar).
German :
Verwöhnen Sie sich mit Cyrilles Crêpes und süßen Beilagen (Marmelade, Kastaniencreme, Zucker).
Italiano :
Concedetevi le crêpes di Cyrille e i dolci di accompagnamento (marmellata, crema di castagne, zucchero).
Espanol :
Deléitese con los crêpes de Cyrille y sus dulces acompañamientos (mermelada, crema de castañas, azúcar).
L’événement Semaine gourmande on va faire sauter les crêpes ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon