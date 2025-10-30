Semaine gourmande petites histoires gourmandes Salle polyvalente Chenereilles

Semaine gourmande petites histoires gourmandes Salle polyvalente Chenereilles jeudi 30 octobre 2025.

Semaine gourmande petites histoires gourmandes

Salle polyvalente Place de l’église Chenereilles Haute-Loire

Début : 2025-10-30 15:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Lectures d’albums jeunesse pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés, sur le thème de la gourmandise. Goûter offert aux enfants.

Salle polyvalente Place de l’église Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Readings of children?s books for accompanied children aged 2 to 7, on the theme of gourmet delights. Snack offered to children.

German :

Lesungen aus Kinderalben für Kinder von 2 bis 7 Jahren in Begleitung, zum Thema Schlemmerei. Kostenloser Imbiss für die Kinder.

Italiano :

Letture di libri per bambini accompagnati dai 2 ai 7 anni sul tema della golosità. Merenda offerta ai bambini.

Espanol :

Lecturas de libros infantiles para niños acompañados de 2 a 7 años, sobre el tema de la gula. Merienda ofrecida a los niños.

L’événement Semaine gourmande petites histoires gourmandes Chenereilles a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon