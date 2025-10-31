Semaine gourmande Petits bouts de verre et surprise d’Halloween L’Art en transparence Tence

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-31

Atelier vitrail avec Elisabeth et surprise gourmande d’Halloween. Tu peux venir déguisé(e) ou maquillé(e). Dès 3 ans.

L’Art en transparence 19, Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Stained glass workshop with Elisabeth and gourmet Halloween surprise. You can come in costume or make-up. Ages 3 and up.

German :

Glasmalerei-Workshop mit Elisabeth und eine leckere Halloween-Überraschung. Du kannst verkleidet oder geschminkt kommen. Ab 3 Jahren.

Italiano :

Laboratorio di vetrate con Elisabeth e sorpresa gastronomica di Halloween. Potete venire vestiti o truccati. A partire dai 3 anni.

Espanol :

Taller de vidrieras con Elisabeth y sorpresa gourmet de Halloween. Puedes venir disfrazado o maquillado. A partir de 3 años.

L’événement Semaine gourmande Petits bouts de verre et surprise d’Halloween Tence a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon