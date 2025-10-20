Semaine gourmande Poneys et goûter Le Marin Tence

Le Marin Commune de Montregard Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

2025-10-20

Approche du poney, demi à pied et demi montée suivie d’un goûter crêpes à la ferme. Pour les 6-10 ans.

Le Marin Commune de Montregard Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Approach to the pony, half on foot and half on horseback, followed by a pancake snack on the farm. For 6-10 year-olds.

German :

Annäherung an das Pony, halber Fußmarsch und halber Ritt, gefolgt von einem Crêpes-Snack auf dem Bauernhof. Für 6- bis 10-Jährige.

Italiano :

Avvicinamento al pony, metà a piedi e metà a cavallo, seguito da una merenda a base di frittelle in fattoria. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

Acercamiento al poni, mitad a pie y mitad a caballo, seguido de una merienda a base de tortitas en la granja. Para niños de 6 a 10 años.

L’événement Semaine gourmande Poneys et goûter Tence a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon