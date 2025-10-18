Semaine gourmande rallye gourmand ! Le Chambon-sur-Lignon

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

C’est la 20ème édition de la Semaine gourmande ! Profitez d’une journée de balade sur le Haut-Lignon. en voiture, en moto … en quête de gourmandises à travers des dégustations.

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

It’s the 20th edition of Gourmet Week! Enjoy a day out on the Haut-Lignon… by car, motorcycle… in search of gourmet treats and tastings.

German :

Dies ist die 20. Ausgabe der Gourmetwoche! Genießen Sie einen Tag lang einen Ausflug auf dem Haut-Lignon. Mit dem Auto, dem Motorrad … auf der Suche nach Leckereien durch Verkostungen.

Italiano :

È la 20ª edizione della Settimana gastronomica! Godetevi una giornata in giro per l’Haut-Lignon, in auto o in moto, alla ricerca di prelibatezze e degustazioni.

Espanol :

Es la 20ª edición de la Semana Gastronómica Disfrute de una jornada por el Haut-Lignon, en coche o en moto, en busca de manjares y degustaciones.

