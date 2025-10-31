Semaine gourmande spectacle jeune public Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 10:30:00

2025-10-31

Rémi Totomobile en Fête. Le nouveau spectacle convivial et participatif de Rémi et de la célèbre Totomobile, pour (re)découvrir les plus belles comptines et de toutes nouvelles chansons. Spectacle pour les enfants de 0 à 7 ans.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Rémi Totomobile en Fête. Rémi and his famous Totomobile take to the stage for a friendly new show, featuring (re)discoveries of nursery rhymes and brand-new songs. For children aged 0 to 7.

German :

Rémi Totomobil en Fête. Die neue gesellige und partizipative Show von Rémi und dem berühmten Totomobil, um die schönsten Kinderreime und ganz neue Lieder (wieder) zu entdecken. Aufführung für Kinder von 0 bis 7 Jahren.

Italiano :

Rémi Totomobile en Fête. Rémi e la sua famosa Totomobile mettono in scena un nuovo simpatico spettacolo per farvi (ri)scoprire le filastrocche più belle e canzoni inedite. Per bambini da 0 a 7 anni.

Espanol :

Rémi Totomóvil en fiesta. Rémi y su famoso Totomóvil ofrecen un nuevo y simpático espectáculo para (re)descubrir las canciones infantiles más bonitas y canciones inéditas. Para niños de 0 a 7 años.

