Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public ! Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
mercredi 21 octobre 2026 · Salle Le Calibert · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public !
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
jusqu’à 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
« Le cirque à moi tout seul » par la Compagnie Artiflette. Numéros d’adresse, d’équilibre, de jonglage, de clown.
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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
« The Circus, Just Me » by the Artiflette Company. Acts featuring dexterity, balance, juggling, and clowning.
L’événement Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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