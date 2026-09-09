Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public ! Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public !

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

jusqu’à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

« Le cirque à moi tout seul » par la Compagnie Artiflette. Numéros d’adresse, d’équilibre, de jonglage, de clown.

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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

« The Circus, Just Me » by the Artiflette Company. Acts featuring dexterity, balance, juggling, and clowning.

L’événement Semaine gourmande : Spectacle Jeune Public ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon