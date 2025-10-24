Semaine gourmande spectacle Pop Chefs ! Salle du Bru Saint-Jeures

Semaine gourmande spectacle Pop Chefs ! Salle du Bru Saint-Jeures vendredi 24 octobre 2025.

Semaine gourmande spectacle Pop Chefs !

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 18:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Un show qui se veut gastronomicomique ! Choisissez vos chansons, on vous les prépare aux petits oignons. Les chefs revisitent les grands classiques de la pop et du rock à leur sauce. Concert interactif tout public.

.

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

A gastronomic show! Choose your songs and we’ll cook them up for you. The chefs revisit the great pop and rock classics in their own way. Interactive concert for all ages.

German :

Eine Show, die sich als gastronomisch-komisch versteht! Wählen Sie Ihre Lieder aus, wir bereiten sie für Sie zu. Die Köche interpretieren die großen Klassiker des Pop und Rock auf ihre Weise neu. Interaktives Konzert für jedes Publikum.

Italiano :

Uno spettacolo con un tocco gastronomico! Scegliete le vostre canzoni e noi le cucineremo per voi. Gli chef rivisitano a modo loro i grandi classici del pop e del rock. Un concerto interattivo per tutte le età.

Espanol :

¡Un espectáculo con un toque gastronómico! Elige tus canciones y nosotros te las cocinamos. Los chefs revisitan a su manera los grandes clásicos del pop y del rock. Un concierto interactivo para todas las edades.

L’événement Semaine gourmande spectacle Pop Chefs ! Saint-Jeures a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon