Semaine gourmande Traite des ânesses Ferme et Savonnerie du Velay Tence

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

– 13 ans

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25 2025-10-29

Karen vous accueille à la ferme et vous fait découvrir la fabrication de savons à partir du lait d’ânesses, suivi d’une dégustation de lait.

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr

English :

Karen welcomes you to the farm and shows you how to make soap from donkey milk, followed by a milk tasting.

German :

Karen empfängt Sie auf dem Bauernhof und zeigt Ihnen die Herstellung von Seifen aus Eselsmilch, gefolgt von einer Milchverkostung.

Italiano :

Karen vi dà il benvenuto alla fattoria e vi mostra come fare il sapone con il latte d’asina, seguito da una degustazione di latte.

Espanol :

Karen le da la bienvenida a la granja y le enseña a hacer jabón con leche de burra, seguido de una degustación de leche.

