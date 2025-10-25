Semaine gourmande visite de la brasserie Mazesté Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Mike, Mathieu et Fabien vous proposent la visite de leur brasserie et vous dévoilent les secrets de fabrication de leur bière. Une dégustation des différentes Mazesté agrémentera ce moment de partage.

English :

Mike, Mathieu and Fabien take you on a tour of their brewery and reveal the secrets of their beer production. A tasting of the different « Mazesté » beers will enhance this moment of sharing.

German :

Mike, Mathieu und Fabien bieten Ihnen einen Besuch in ihrer Brauerei an und weihen Sie in die Geheimnisse der Bierherstellung ein. Eine Verkostung der verschiedenen « Mazesté » wird diesen Moment des Austauschs bereichern.

Italiano :

Mike, Mathieu e Fabien vi accompagneranno in un tour del loro birrificio e vi sveleranno i segreti della produzione della loro birra. Una degustazione delle diverse birre « Mazesté » farà parte dell’esperienza.

Espanol :

Mike, Mathieu y Fabien le llevarán a visitar su fábrica y le revelarán los secretos de la elaboración de su cerveza. Una degustación de las diferentes cervezas « Mazesté » formará parte de la experiencia.

