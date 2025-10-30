Semaine gourmande Visite et dégustation fromagère Les Pennes Les Vastres

Semaine gourmande Visite et dégustation fromagère Les Pennes Les Vastres jeudi 30 octobre 2025.

Semaine gourmande Visite et dégustation fromagère

Les Pennes Bergerie du Vieux Moulin Les Vastres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Marion et Samuel vous invitent à les suivre pour une découverte de la ferme où ils transforment le lait de chèvre et brebis en fromages, yaourts et glaces. Suivi d’une dégustation.

Les Pennes Bergerie du Vieux Moulin Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes labergerieduvieuxmoulin@gmail.com

English :

Marion and Samuel invite you to follow them on a tour of the farm, where they transform goat and sheep milk into cheese, yoghurt and ice cream. Followed by a tasting session.

German :

Marion und Samuel laden Sie ein, ihnen auf eine Entdeckungsreise über ihren Hof zu folgen, wo sie Ziegen- und Schafsmilch zu Käse, Joghurt und Eis verarbeiten. Anschließend folgt eine Verkostung.

Italiano :

Marion e Samuel vi invitano a visitare la fattoria dove trasformano il latte di capra e di pecora in formaggio, yogurt e gelato. Seguirà una degustazione.

Espanol :

Marion y Samuel le invitan a visitar la granja donde transforman la leche de cabra y oveja en queso, yogur y helado. Seguido de una degustación.

