Semaine Hendayaise du développement durable Lycée Aizpurdi Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine Hendayaise du développement durable

Lycée Aizpurdi 1, Avenue des Allées Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 13:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Venez marcher avec les élèves du Lycée Aizpurdi (200 élèves) et de l’Ecole de Lissardy pour une cause environnementale.

Départ de la marche intergénérationnelle du lycée Aizpurdi jusqu’à l’esplanade de la Bidassoa (devant Décathlon) puis retour au lycée avec goûter durable et animation musicale. .

Lycée Aizpurdi 1, Avenue des Allées Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 72 10

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English : Semaine Hendayaise du développement durable

L’événement Semaine Hendayaise du développement durable Hendaye a été mis à jour le 2026-09-08 par Hendaye Tourisme & Commerce