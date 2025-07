Semaine IA & société : vers des usages responsables ? Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes

Sur inscription

Une semaine de conférences à l’Université de Rennes pour les étudiant.e.s, centrée sur les enjeux sociétaux liés à l’intelligence artificielle. Cet événement rassemble une vingtaine de conférenciers et conférencières venus d’horizons variés, témoignant de la diversité des perspectives sur le sujet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-01T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-05T14:00:00.000+02:00

Université de Rennes / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine