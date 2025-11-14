Semaine industrie 2025 : Découverte des plateaux techniques du centre de formation AFPI Agence LONGUENESSE Longuenesse

Semaine industrie 2025 : Découverte des plateaux techniques du centre de formation AFPI Vendredi 14 novembre, 08h00 Agence LONGUENESSE Pas-de-Calais

Vous êtes intéressé par le secteur de l’industrie ? France Travail, la Mipe et l’AFPI vous propose de découvrir :

Les plateaux techniques du centre de formation

Les formations financées par la région ( soudure, maintenance industrielle, conduite de machine…)

De 9h à 11h00 au centre de formation AFPI située 1 Route des Bruyères à Longuenesse ( derrière le restaurant au Bureau) Prenez votre CV !

Agence LONGUENESSE 62219 Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais Hauts-de-France

