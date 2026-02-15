Semaine Infos Masters 100% en ligne Reims
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-13
Du 9 au 13 mars 2026, participez à la Semaine Infos Masters, un événement 100 % en ligne organisé par l’Institut Catholique de Paris.
Assistez aux présentations de tous les masters en visioconférence, échangez avec les directeurs de formation et posez vos questions en direct !
L’occasion de découvrir les 6 masters proposés sur le campus de Reims en géopolitique, droit, éducation, affaires publiques et management ! .
