Semaine Infos Masters 100% en ligne

En ligne Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-09

Tout public

Du 9 au 13 mars 2026, participez à la Semaine Infos Masters, un événement 100 % en ligne organisé par l’Institut Catholique de Paris.

Assistez aux présentations de tous les masters en visioconférence, échangez avec les directeurs de formation et posez vos questions en direct !

L’occasion de découvrir les 6 masters proposés sur le campus de Reims en géopolitique, droit, éducation, affaires publiques et management ! .

En ligne Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine Infos Masters 100% en ligne

L’événement Semaine Infos Masters 100% en ligne Reims a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT de la Marne