Semaine Internationale des Archives – Archives départementales Valence, 10 juin 2025, Valence.

Drôme

Archives départementales 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Début : 2025-06-10

fin : 2025-06-12

2025-06-10

Les Archives départementales participent depuis plusieurs années à la Semaine Internationale des Archives.

Dans le monde entier, les archivistes sont invités à faire connaître leurs métiers et leurs fonds, auprès des professionnels et du grand public.

Archives départementales 14 rue de la Manutention

+33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

English :

For several years now, the Archives départementales have been taking part in International Archives Week.

Archivists all over the world are invited to promote their professions and collections to professionals and the general public.

German :

Die Departementsarchive nehmen seit mehreren Jahren an der Internationalen Woche der Archive teil.

Auf der ganzen Welt sind Archivare eingeladen, ihre Berufe und Bestände bei Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Italiano :

Da diversi anni l’Archivio dipartimentale partecipa alla Settimana internazionale degli archivi.

In tutto il mondo, gli archivisti sono invitati a promuovere il loro lavoro e le loro collezioni ai professionisti e al pubblico in generale.

Espanol :

Los Archivos Departamentales participan desde hace varios años en la Semana Internacional de los Archivos.

En todo el mundo se invita a los archiveros a promover su trabajo y sus fondos entre los profesionales y el público en general.

