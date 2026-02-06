Semaine internationale des droits des femmes

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-02

Visite guidée de destins exceptionnels de femmes sedanaises.Programme détaillé à venir.Manifestation proposée par le service Animation, Sport et Culture de la Ville.

.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the exceptional destinies of women from Sedan.detailed program to follow.Event organized by the city’s Animation, Sport and Culture department.

L’événement Semaine internationale des droits des femmes Sedan a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme