Semaine internationale des droits des femmes Sedan

Semaine internationale des droits des femmes
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-08
2026-03-02
Visite guidée de destins exceptionnels de femmes sedanaises.Programme détaillé à venir.Manifestation proposée par le service Animation, Sport et Culture de la Ville.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Guided tour of the exceptional destinies of women from Sedan.detailed program to follow.Event organized by the city’s Animation, Sport and Culture department.
