Semaine internationale Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult Quimperlé

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-16

2025-11-10

Pour sa 11e édition, la Ville et les associations partenaires mettent à l’honneur la richesse des cultures d’ici et d’ailleurs. Une semaine de rencontres, d’ateliers et d’animations variées pour célébrer la diversité, encourager les échanges et créer du lien.

Un événement vivant et festif à ne pas manquer !

Le programme complet sera dévoilé début octobre. .

